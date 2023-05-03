Руководитель комитета по вопросам климата и энергетики в немецком законодательном органе Клаус Эрнст сделал заявление по вопросу об участии экспертов из Российской Федерации в проведении расследования диверсии на трубопроводе «Северный поток». Он заявил, что привлечение к этому расследованию экспертов Российской Федерации является необходимым.

Он отметил, что этот трубопровод построен в значительной степени российскими компаниями и специалистами, и поэтому Российская Федерация заинтересована в том, чтобы проводить расследование инцидента.

«Россию необходимо подключить к расследованию взрывов на «Северных потоках». На мой взгляд, это нечто само собой разумеющееся. В конце концов, этот трубопровод в Балтийском море — российский», — заявил он.

Он также заявил, что политическое руководство европейского союза и США не должно препятствовать участию экспертов из Российской Федерации в проведении расследования.