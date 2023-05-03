Алла Пугачева вернулась в Москву на похороны Валентина Юдашкина

Именно Алле Борисовной кутюрье одной из первых рассказал о страшном недуге. О том, что у него рак, Валентин узнал в 2016 году. Из-за сильных переживаний у Юдашкина даже началась депрессия, справиться с которой ему помогла жена и Примадонна.

Напомним, 2 мая семья Валентина Юдашкина сообщила о смерти дизайнера, которому исполнилось 59 лет. Он скончался после борьбы с раком. Известно, что похороны прославленного модельера состоятся 6 мая на Троекуровском кладбище.



