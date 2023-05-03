Causeur: на «теориях заговора» авторы-разоблачители зарабатывают миллиарды долларов

Как пишет издание Causer, люди, которые безоговорочно верят в «теории заговора», становятся дойными коровами для авторов-разоблачителей.

Научные сотрудники решили изучить социальные, психологические, болезненно-патологические причины людей, способных поверить в теорию заговора. Те, кто постоянно кормит публику подобными вещами, тоже имеет очень разнообразную мотивировку.

Экономическая модель предпринимателей – это постоянно двигающаяся вперед модель благодаря стремительному развитию цифровых технологий. Многочисленные источники доходах таких людей включают фильмы, книги, и DVD, платные шоу, радио- и телепрограммы в Сети с рекламой, приносящей баснословные доходы. Добавьте сюда продажу услуг и товаров, и безусловно, криптовалюты.

Другими словами, автор «теории заговора» получает неплохие деньги. А верующий человек за эти деньги довольствуется приятным щекотанием нервов драматической историей. Теперь у людей есть стройное и простое объяснение хаосу, которым нынче наполнен мир.