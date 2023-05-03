Директор Пугачёвой прокомментировала слухи о возвращении певицы в РФ

Елена Чупракова, которая является директором Аллы Пугачёвой, в интервью прокомментировала сообщения СМИ о возвращении 74-летней певицы в РФ накануне прощания с известным художником-модельером Валентином Юдашкиным.

Все вопросы к тем, кто такую информацию дал. До свидания!» — ответила директор Примадонны.

Ранее Чупракова не захотела говорить, собирается ли Пугачёва посетить церемонию прощания с Валентином Юдашкиным, которая запланирована на 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, модельер скончался в возрасте 59 лет в минувший вторник, 2 мая. Он в течении семи лет боролся с раком. Однако недуг оказался сильнее.