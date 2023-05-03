Народный артист РФ Филипп Киркоров разозлил публику и ввязался в новый скандал

В минувшее воскресенье прошел долгожданный финал 4-го сезона программы «Маска». Впервые за историю этого шоу первое место в проекте досталось сразу двоим участникам — Мамонтенку и Скорпиону. Такое решение судьи приняли в связи с просьбой председателя жюри Филиппа Киркорова.

Народный артист РФ в свой день рождения обратился к организаторам телешоу с просьбой разрешить объявить победителей двух участников, поскольку выбрать между ними он не смог. Из-за этого певец ввязался в новый скандал.

Среди зрителей появилось много недовольных поведением артиста. Поклонники обвинили Киркорова в срыве финала. По мнению фанатов, Филипп хотел всем угодить, но на деле сделал лишь хуже.

«Филипп подставил всех!»;

«Киркоров ерунду говорит!»;

«Не финал, ерунда какая-та! Спасибо большое Филиппу...» — написали зрители.