«Газета.Ru»: Девушка рэпера Тимати продемонстрировала спортивную фигуру в бикини

Валентина Иванова, возлюбленная рэпера Тимати, не перестает радовать своих поклонников новыми снимками. Накануне модель показала подписчикам подтянутую спортивную фигуру на очередном фото в личном микроблоге.

На размещенных кадрах в соцсети Валентина позирует в сексапильном бикини белого цвета. Звезда предстала с легкой волнистой укладкой. Продемонстрировав натуральную красоту, модель решила не делать себе яркий макияж. Дополнила образ Иванова кольцом с драгоценным камнем в форме сердца.

Необходимо напомнить, что слухи о новых отношениях Тимати появились зимой минувшего года. Весной рэп-исполнитель впервые вышел в свет с избранницей. Тогда влюбленные посетили концерт в честь юбилея Киркорова.