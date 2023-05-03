Иноагент России Татьяна Лазарева сделала издевательский выпад в адрес певца Олега Газманова

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом), которая уехала после начала спецоперации, высмеяла Олега Газманова, раскритиковав его творчество.

О Газманове юмористка вспомнила по дороге в Португалию. Остановившись на заправке, она объявила музыкальный конкурс в соцести. Лазарева предложила угадать песню по первым строчкам: «Сегодня я не такой, как вчера».

Большинство правильно угадали. Это была песня Олега Газманова, популярного когда-то певца. Сейчас он популярен, но в каких-то узких кругах. Дай бог ему здоровья, еще немного ума, но это не про него, — посмеялась Татьяна.

Как издевательски заявила ведущая, песни Газманова «всегда одинаковые», поэтому их было невозможно запомнить, но легко пародировать.