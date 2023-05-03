Иосиф Пригожин: певице Алле Пугачевой придется отвечать перед своей Родиной и публикой

Российский продюсер Иосиф Пригожин решил в очередной раз высказаться о покинувших страну артистах отечественного шоу-бизнеса. Особое внимание он уделили Алле Пугачевой. В беседе корреспондентами муж Валерии сообщил, что «на чужбине беглые исполнители из РФ никому не нужны».

По словам Пригожина, из России никто артистов не выгонял. Они принимали решение об отъезде самостоятельно, поэтому сами принимают решение о возвращении домой. 54-летний продюсер проявил уважение к таланту Примадонны, но давать оценку ее действиям отказался.

"Это исключительно ее поступки, придется за них отвечать: не только перед собой, но перед страной, перед аудиторией. Это ее решение — быть здесь или там," - сказал Иосиф.

Музыкальный эксперт добавил, что многим его коллегам сейчас нелегко. Как считает продюсер, еще тяжелее без места, где эти коллеги «пользуются спросом и уважением. По его мнению, «стены согревают только дома».