Юдашкин больше всего 7 лет боялся слабоумия

2 мая скончался Валентин Юдашкин. Он ушел из жизни из-за онкологии, с которой боролся почти 7 лет.

Сперва метастазы обнаружили в почках дизайнера, но затем они распространились по всему организму. Дизайнер до последнего продолжал лечиться, благодаря чему так долго прожил со смертельным диагнозом.

В 2021 году он дал откровенное интервью, рассказав, через какие испытания проходит из-за рака. По словам Юдашкина, больше всего, он боялся открыть глаза и понять, что утратил рассудок. Метастазы на то время были повсюду, он надеялся, чтобы они не затронули его мозг.

«Когда идешь на операцию и знаешь, что есть метастазы в голове и других органах, одновременно оперируют несколько органов есть очень сильный страх. Это голова, кем выйдешь оттуда. Когда открыл глаза, стал считать розетки, чтобы понять есть мозг или нет. Больше всего меня это беспокоило», - признавался кутюрье.