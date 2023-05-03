Как на самом деле выглядит Мадонна — честное фото от папарацци

Нb для кого не секрет, что Мадонна всегда использует фильтры для обработки фото. Поэтому поклонники настолько к этому привыкли, что настоящие снимки певицы вызывают у них шок. Раньше публика восхищалась звездной, однако в последнее время — всерьез беспокоится за всемирно известную артистку.

Певица отличается любовью к пластическим операциям и разным бьюти-ритуалам. К томе же, такой идеальной на фотографиях она получается благодаря использованию ретуши, фильтров, которыми ничуть не брезгует. Мадонна выбирает правильные ракурсы, позы и использует качественно выполненный макияж. Но все это помогает только ненадолго забыть о реальности. Ведь в жизни она совершенно другая.

Недавно поп-певицу заметили в баре Манхэттена в компании друзей. Во время тусовки в соцсетях артистки появлялись фото, на которых она выглядит превосходно. Но они являются фейковыми. Дело в том, в то время в заведении находились папарацци. Они сделали честные фото Мадонны и слил в Сеть. Ажиотаж получился немыслимый!



