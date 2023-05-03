Карен Шахназаров считает ММКФ мостом культуры и дружбы между Западом и Востоком

27 апреля 2023 года прошло закрытие юбилейного 45 Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Представители из 60 стран показали свои работы жюри и многочисленным зрителям. Вся культурная элита собралась на этом торжественном мероприятии.

За вклад в мировой кинематограф наградили в том числе российского режиссера Карена Шахназарова. После этого он высказался в беседе с журналистами на тему фестиваля.

«На фестивале восстанавливается традиция советского фестиваля. Это очень важно, как по мне. Дело в том, что советский Московский фестиваль был мостом между Западом и Востоком. Здесь всегда было много картинки из Латинской Америки, Индии. С Китаем, к сожалению, тогда еще мы не дружили, была пауза, но из стран, которые называли третьим миром, к примеру, Африка. Их ленты не брали ни на какие фестивали, а наш брал. Они шли вместе с фильмами Феллини, Антониони. И это очень важная функция Московского фестиваля», — сказал Карен Шахназаров.