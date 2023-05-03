Красовский жёстко высмеял прилет Пугачёвой в Москву: «На БПЛА прилетела старуха»

Народная артистка РФ, сбежавшая из России год назад, Алла Борисовна Пугачёва срочно вернулась на Родину. По данным многочисленных источников, в настоящее время 74-летняя певица находится в Москве.

По словам журналиста Антона Красовского, Примадонна должна в честь возвращения спеть на Красной площади. В своём Телеграм-канале публицист иронично отметил, что единственным поводом для возвращения артистки в РФ могло стать исполнение патриотического хита “Вставай страна огромная” на главной площади в столице.

Если прилетела по другим обстоятельствам, Красовскому непонятно, зачем её впустили в Россию. При этом он в конце журналист шуточно написал: “Как беспилотники к Кремлю. Может на одном БПЛА старуха прилетела”.