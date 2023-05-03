Ляйсан Утяшева и Павел Воля публично сделали очередное заявление об их разводе

Ляйсан Утяшева и Павел Воля считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Несмотря на это, в Интернете довольно часто появляются слухи о разводе супругов. Оказалось, что поводом для подобных сплетен становится исчезновение из социальных сетей пары в период отпуска.

По признанию Утяшевой, во время отдыха она старается уделять время семье, а не микроблогу. Такого же мнения придерживается Воля.

В отпуске стараемся из соцсетей вовсе выходить. Мы любим без телефонов отдыхать. Все сразу же теряют из виду нас. А пресса принимается сочинять: «Что-то случилось у них. Они три дня не выходят на связь»… Мы разводимся много раз и столько же раз соединяемся, - написала гимнастка.

Впрочем, супругов новости о разводе не беспокоят. Но переживают звезды за своих родных, которые узнают от друзей эти новости, а потом постоянно расстраиваются.