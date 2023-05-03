Максим Галкин показал, как провел время со своими детьми в Диснейленде

Стендап-комик Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) опубликовал серию новых снимков в своей соцсети. В личном микроблоге шоумен решил показать, как он провел время со своими детьми – 9-летними близняшками Лизой и Гарри.

На днях юморист вместе с сыном и дочерью посетили «Диснейленд».

«Позавчера в «Диснейленде», — подписал новый пост молодой муж Аллы Пугачевой.

Стоит отметить, что подписчики тут же отреагировали на публикацию Максима.

«Какие же вы красивые и счастливые!»,

«Очень славные детки! Наслаждайтесь»,

«Здоровья и счастья»,

«Лиза – просто магнит!»,

«У детей такие счастливые глаза. Это самое главное!» — пишут комментаторы.