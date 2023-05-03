Минюст включил в список экстремистских материалов песню рэпера Саши Скула «Вэлком ту Россияния»

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что взяла отпуск и отправилась в Рим. Как призналась сама артистка в личном микроблоге, она очень любит
Борьбу с ожирением и проблемами, с этим связанными, ведут правительства многих государств. Существуют страны, где чиновники принимают строгие меры в
Врач-уролог и онкоуролог Никита Степанов проинформировал граждан в РФ о симптоме, который нельзя терпеть. Специалист обратил внимание на проблему, с
Алла Пугачёва, которую обвиняют в предательстве скончавшегося модельера Вячеслава Зайцева, выразила своё мнение по поводу смерти друга. Алла
Российский продюсер Иосиф Пригожин решил в очередной раз высказаться о покинувших страну артистах отечественного шоу-бизнеса. Особое внимание он
В 1973 году Василий Шукшин начал работу над кинокартиной «Калина красная», выступив и режиссером, и исполнителем главной роли. Фильм вышел на экраны
Диета очень важна для нашего мозга. Он использует 20% энергии, потребляемой организмом. Больше всего этот орган любит рыбу, салаты с зеленью,
Военкор Александр Сладков заявил о том, что успешные боевые действия на территории другого государства, такого огромного, как Украина, возможны
Уборка во дворах, в рамках реформы ЖКХ перешедших под контроль городских структур Санкт-Петербурга, вызывает жалобы жителей. Однако в ответ на
Администрация губернатора Ярославской области Михаила Евраева тратит миллионы бюджетных рублей на борьбу с коррупцией. Однако это не приносит пользы