Минюст включил в список экстремистских материалов песню рэпера Саши Скула «Вэлком ту Россияния»

Минюст Российской Федерации внес в реестр экстремистских материалов музыкальную песню рэперов Околорепа и Саши Скула под названием «Вэлком ту Россияния». Это следует из базы данных российского ведомства. При этом причины занесения этой композиции в список не уточняют.

В записи только сказано, что песня исполнителей начинается со слов «Добро пожаловать в Россиянию». Заканчивается трек строчкой «Так что если что, вовремя скидывай ножик».

Также уточняется, что Калачевским районным судом Волгоградской области было вынесено решение касательно признания сингла «Вэлком ту Россияния» экстремистским материалом 9 февраля. Но вступило данное решение в силу только 2 мая.