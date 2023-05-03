««MK»: Народный артист России Филипп Киркоров проинформировал о своей новой любовнице

Филипп Киркоров в течении последних нескольких месяцев рассказывает общественности о том, что ему на старости лет удалось обрести счастье в новых отношениях. Народный артист РФ неоднократно говорил, что в настоящее время он влюблен.

Правда, представлять свою любовницу поп-король отечественной эстрады почему-то не спешит. В недавнем интервью порталу «МК» 56-летний певец заявил, что никогда не умел копить деньги. Как отметил исполнитель, заработанные денежные средства он всегда старается вложить куда-либо.

Купаюсь в роскоши сценической жизни, но приходя домой, я обретаю обычный домашний уют и тепло. Сегодня не один. Мое сердце занято не только зрителями, но человеком, ради которого мне хочется творить и жить… - сказал репортерам Киркоров.

Удалось выяснить, что популярный музыкант живет со своей избранницей. Но вот кто это тайная возлюбленная Филиппа — до сих пор остается тайной.