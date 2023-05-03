««MK»: Народный артист России Филипп Киркоров проинформировал о своей новой любовнице

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что взяла отпуск и отправилась в Рим. Как призналась сама артистка в личном микроблоге, она очень любит
Борьбу с ожирением и проблемами, с этим связанными, ведут правительства многих государств. Существуют страны, где чиновники принимают строгие меры в
Врач-уролог и онкоуролог Никита Степанов проинформировал граждан в РФ о симптоме, который нельзя терпеть. Специалист обратил внимание на проблему, с
Алла Пугачева год не проживает на территории России. Артистка с семьей перебралась в Израиль и там уже строит новую жизнь. Ее друг Игорь Гуляев на
Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что взяла отпуск и отправилась в Рим. Как призналась сама артистка в личном микроблоге, она очень любит
Филипп Киркоров сообщил о том, что он стал виртуозным сексуальным партнёром. Такое смелое заявление поп-король отечественной эстрады сделал в эфире
Военкор Александр Сладков заявил о том, что успешные боевые действия на территории другого государства, такого огромного, как Украина, возможны
Уборка во дворах, в рамках реформы ЖКХ перешедших под контроль городских структур Санкт-Петербурга, вызывает жалобы жителей. Однако в ответ на
Жители Санкт-Петербурга убеждены, что представители городских властей не предпримут никаких мер для спасения разрушающегося исторического здания на
Администрация губернатора Ярославской области Михаила Евраева тратит миллионы бюджетных рублей на борьбу с коррупцией. Однако это не приносит пользы