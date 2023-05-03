МК.RU: Киркоров процитировал певицу Пугачеву, говоря о смертях модельеров Юдашкина и Зайцева

Филипп Киркоров в беседе с журналистами МК.RU решил прокомментировать смерти прославленных российских модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, которые скончались с разницей в два дня. Народный артист РФ Юдашкина назвал своим близким другом и настоящим солдатом, который боролся со смертельным заболеванием. Дружили они почти 35 лет.

"Память о нем останется навсегда в моем сердце и душе. Хочу процитировать великую певицу, женщину, которая поет, строчкой из песни: «Куда все уходят, куда?» Незаслуженно, очень рано, горько и несправедливо, жестко. Просто слов нет", - с горечью в голосе произнес Киркоров.

Также поп-король считает, что друзья уходят, чтобы стать ангелами-хранителями на небесах. По словам певца, выходя на сцену и облачаясь в наряды, он всегда будет советоваться с покойным другом, как это часто делал при жизни.