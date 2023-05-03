Онколог Шабанов: метастаз в мозге помешал медикам в РФ спасти жизнь Валентина Юдашкина

Врач-хирург, онколог Дмитрий Шабанов прокомментировал новость об уходе из жизни прославленного российского модельера Валентина Юдашкина. По словам специалиста, рак просто не диагностировали на ранней стадии, поэтому легендарного дизайнера медики не спасли.

Как отметил эксперт, онкологическая болезнь могла умело маскироваться. Шабанов говорит, что чем позже стадия обнаружения рака, тем сильнее последствия его воздействия на человеческий организм. Если запущенная стадия, происходят распространения, которые сложно и невозможно остановить. К примеру, на 4-й стадии онкологии добавляются метастазы, которые увеличивают риски.

Как добавил онколог, учитывая то, что метастазы у Юдашкина обнаружили в головном мозге, даже в ходе незначительного ухудшения пациент может умереть. За один или два дня метастаз способен сдавить нервное окончание и привести к смерти.