После известия о разводе с Арзамасовой Илья Авербух решил оставить маленького сына

В последнее время ходят слухи о том, что Илья Авербух и Елизавета Арзамасова собираются развестись, так как пара ведет себя очень странно.

Фигурист много времени проводит на работе. Он практически не видит своего маленького сына. Ко Дню победы хореограф готовит новое грандиозное ледовое шоу, в котором задействована его жена. С собой Авербух берет сына от первого брака. Но младшему ребенку придется остаться дома.

«Младший Лев туда не поедет. Я — режиссер большой театральной постановки на главной площади, посвященной Дню Победы. Это будет драматический спектакль про пацанов-нижегородцев, ушедших на фронт. Лиза сыграет девушку одного героя. Будет много музыки, будут письма с фронта, Волга и стихи...» — поделился своими планами Илья.