Режиссер РФ Никита Михалков дважды провернул один и тот же кинофокус с разницей в 30 лет

Знаменитый режиссёр РФ Никита Михалков дважды совершил один и тот же «кинофокус», однако с разницей в 30 лет. Второй раз этот «трюк» удался кинодеятелю только наполовину.

Никита Сергеевич был одним из немногих, кто снял второй фильм в перерыве между съемками первого. Режиссер взялся за экранизацию романа Ивана Гончарова под названием «Обломов». Изначально решили снимать в 2-х сериях. Первую — летом, а вторую — зимой. Чтобы сохранить коллектив во время перерыва, нужно было группу занять съемками еще одного проекта. Получилось, что в перерыве между 2-я сериями «Несколько дней из жизни Обломова» Михалков снял выдающиеся «Пять вечеров» по пьесе Володина. Затем у него получился увлекательный повтор этого сценария.

В «нулевых» Михалков повторил «трюк», снимая «Утомлённые солнцем 2». В перерывах он создал картину «12». По мнению критиков, второй фильм вышел лучше чем «Утомленные солнцем». Некоторые уверены, что «трюк» кинодеятеля удался на этот раз только наполовину.