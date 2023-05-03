Роспотребнадзор предупредил жителей многоэтажки в Екатеринбурге о вспышке кори в длме

Роспотребнадзор предупредил жителей одной из многоэтажек в Екатеринбурге о вспышке кори в доме. В санитарном ведомстве подтвердили, что в регионе зарегистрированы 52 подтвержденных случая этой инфекционной болезни. 12 человек в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

Во время обнаружения каждого случая выявления кори ведутся профилактические работы по месту жительства с контактными лицами. В Роспотребнадрозе подчеркнули, что заболевшие в подавляющем большинстве являются прибывшими из ближнего зарубежья.

Для профилактики врачи советуют мыть руки и избегать контакта с заболевшими. Но самым надежным средством является прививка. Именно ее предлагали сделать жителям дома на ВИЗе, куда с поквартирным обходом пришли сотрудники ведомства. При этом называть адреса, где вспышки уже случались, эксперты не захотели.