Россияне резко высказались о возвращении в РФ осудившего СВО РФ музыканта Бориса Гребенщикова

Музыкант Борис Гребенщиков, резко осудивший СВО ВС России, в последнем своем интервью проявил чудеса "переобувания". Таким поведением артист вызвал только еще больший гнев у россиян.

Певец, негативно высказывающийся последний год в адрес РФ, вдруг встал на защиту русской культуры, которую пытаются во всем мире отменить.

Российские интернет-пользователи заподозрили исполнителя в желании вернуться назад на родину. По всей видимости, заработки Гребенщикова за рубежом значительно ниже тех, которые были в родной стране. Однако проблема в том, что после негативных высказываний о России и специальной военной операции граждане не желают видеть и слышать Бориса.

"Нет, Борис, досвидос!!! Живи там, куда убежал!!!" – пишут возмущенные комментаторы.