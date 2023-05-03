Сатирик Инин рассказал, как Гайдай отказал Трампу в съемках

Российский сценарист Аркадий Инин вспомнил о забавной ситуации из прошлого, связанной со съемками картины «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Писатель рассказал об отказе Дональду Трампу — тогда будущему президенту США.

Американский предприниматель захотел сняться в фильме Леонида Гайдая 1992 года. Но российский режиссер отказал «неизвестному артисту».

"Гайдай сказал: «У меня снимаются Джигарханян, Мягков. А Трампа я не знаю»," - вспоминает сатирик.

Как оказалось, Дональд попал лишь в титры. Так ему выразили благодарность за оказанную помощь в организации съемок. Этими воспоминаниями Инин поделился в беседе с репортерами в честь юбилея. 3 мая 2023 года Аркадию Яковичу исполнилось 85 лет.