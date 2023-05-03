Сергей Лазарев посмеялся над тем, как члены жюри шоу «Маска» шесть выпусков считали его Шурой

Исполнитель Сергей Лазарев, который на шоу «Маска» несколько месяцев прятался в костюме Скорпиона, лишь посмеялся над тем, как члены звездного жюри считали его певцом Шурой. Об этом пишет «Газета ру».

«Выпусков шесть был Шурой. Все время думал: как хорошо Шура поет на верхах, какой у него высокий голос! Ему, к слову, большой привет. Еще успел побывать Настей Стоцкой, Ладой Дэнс, а также многими другими женщинами, которые судьям приходили на ум. Было классно! Жалко, что все это закончилось», — отметил Лазарев.

По признанию Сергея, его очень «порадовала» программа. Участие в «Маске», помимо всего прочего, позволило певцу исполнить многие песни не из своего репертуара.

Также артист согласился, что все четверо финалистов проекта —он, Эльчин Азизов, Дима Билан, Лада Дэнс — абсолютно заслуженно попали в четверку наилучших участников шоу «Маска».



