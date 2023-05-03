Супругу известного продюсера и режиссёра РФ Александра Цекало заподозрили в беременности

Александр Цекало, известный в РФ продюсер и режиссер, на протяжении последних четырех лет живет в браке с Дариной Эрвин. Пара находится в США. Супруги преимущественно ведут непубличный образ жизни, поэтому о них нет никакой информации.

Однако иногда женщина обновляет свой микроблог в соцсети. Так, к примеру, недавно она опубликовала новый снимок. Интернет-пользователи переполошились из-за нового фото супруги продюсера. Подписчики отметили, что на кадрах Дарина пыталась скрыть фигуру под мешковатой одеждой. Обычно возлюбленная Цекало с гордостью демонстрировала свои женственные формы облегающими нарядами.

Многие фанаты принялись поздравлять женщину со скорым прибавлением в семье. Однако избранница Александра отреагировала на всеобщий ажиотаж шуточной картиной, которая наглядно продемонстрировала, как сильно ей надоели разговоры про будущих детей.