Телеведущая Татьяна Лазарева усомнилась в умственных способностях певца Олега Газманова

Телеведущая Татьяна Лазарева✱ (признана иноагентом), покинувшая территорию Росиси в минувшем году, нелестно отозвалась о Олеге Газманове. Свое отношение к музыканту беглая артистка высказала в Телеграм-канале.

По дороге из Испании в Португалию телеведущая провела необычный конкурс среди своих подписчиков. Татьяна предложила угадать того или иного музыканта по строчкам из песни. Лазарева похвалила фанатов за оперативный ответ. Также она высказалась о самом авторе.

«Большинство правильно угадали. Это была песня Олега Газманова, популярного в те времена певца. Сейчас он тоже популярен, но в более узких кругах. Дай Бог ему здоровья, ума, хотя это не про него», — сказала ведущая.

Также она «прошлась» по репертуару исполнителя. По мнению Лазаревой, все хиты Газманова друг на друга похожи.