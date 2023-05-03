Умер актер известной мыльной оперы «Богатые тоже плачут» Гастон Тусет

Умер известный киноактер Гастон Тусет, который известен участием в "мыльных операх" "Богатые тоже плачут" (сыграл доктора Суареса), "Искорка", "Дикая Роза", "Никто, кроме тебя", "Моя вторая мама", а также "Узы любви" и многих других. Артисту на момент смерти исполнилось 80 лет. Причины ухода не разглашаются.

Гастон был аргентинцем, родился он в 1942 году. Смолоду Тусет начал актерскую карьеру. Прославился после переезда в Мексику в начале 70-х годов. Артист играл в театре, снимался в кино, появлялся на телевидении. На счету у покойного - более 25 сериалов. Последний проект с его участием вышел в 2014 году: это был сериал "Тень прошлого".

В 2007 году Шастона Тусета номинировали на мексиканскую премию TVyNovelas за фильм "Два лица страсти", где он выступил режиссером.