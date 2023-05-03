Умер актер российских сериалов «Кухня» и «Марш Турецкого» Михаил Бескоровайный

В Москве в понедельник, 1 мая, нашли бездыханное тело 65-летнего актера Михаила Бескоровайного. По предварительной информации, он скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Полиция проводит проверку.

"1 мая в 00:35 мск в квартире на Балаклавском проспекте (район Чертаново Северное),умер 65-летний мужчина. Предварительная причина – острая сердечно-сосудистая недостаточность", – сказал источник.

Уточняется, что скончался артист за несколько часов до обнаружения его тела. По факту гибели Михаила организована проверка.

К слову, за свою творческую жизнь Бескоровайный снялся примерно в 50 фильмах и сериалах, включая сериалы "Кухня", "Моя прекрасная няня", "Марш Турецкого", фильмы "Москва. Центральный округ" и "День радио". К тому же, актер озвучил 100 фильмов. Среди самых популярных - картина "Гарри Поттер и дары смерти: часть 1" , две ленты трилогии "Матрица", все картины трилогии "Хоббит".



