В Сети показали, как выглядит Елена Гилберт из «Дневников вампира» спустя 13 лет

Первая серия сериала «Дневников вампира» вышла в 2009 году. Нина Добрев еще тогда не знала, какую славу принесет ей роль Елены Гилберт. На момент съемок актрисе было 20 лет.

Актриса покорила телезрителей открытостью и добротой. Тогда Сеть взорвалась любовными письмами к Добрев. Артистка завоевала огромное количество поклонников не только игрой, но внешностью. Она очаровала фанатов длинными волосами, утонченными чертами лица, идеальным телом.

Сейчас Нине 34 года. Звезда сильно изменилась, причем не в лучшую сторону. В соцсетях отмечается, что девушка постарела. По всей видимости, знаменитость прибегла к пластике.

«Несомненно, она провела блефаропластику и эндоскопическую подтяжку лица», — считают эксперты.