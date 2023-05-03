Валентину Юдашкину резко стало хуже за два дня до его смерти

Как уже сообщалось, 2 мая 2023 года скончался легендарный российский модельер Валентин Юдашкин. В октябре кутюрье должно было исполниться 60 лет.

Долгие семь лет модельер мужественно боролся с онкологическим заболеванием — раком почки. Как сообщается, два дня назад дизайнеру одежды резко стало хуже. После этого было принято решение доставить Юдашкина в больницу. Но к огромному сожалению, спасти известного кутюрье врачам не удалось.

В последнее время Валентин проходил лечение в московском онкологическом центре имени Блохина в Москве. Модельер принимал противоопухолевые препараты для того, чтобы хоть немного затормозить развитие в организме метастазов. Следующий визит к врачу у Юдашкина был запланирован на 16 мая, однако рак оказался сильнее.