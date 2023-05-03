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Жену Павла Прилучного актрису Зепюр Брутян сняли вблизи сразу после рождения сына

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Жену Павла Прилучного актрису Зепюр Брутян сняли вблизи сразу после рождения сына
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Фото из открытых источников

Накануне вечером, 2 мая, стало известно о том, что актриса Зепюр Брутян и Павел Прилучный впервые стали родителями. Звездные супруги опубликовали в личном микроблоге в социальных сетях трогательный видеоролик из роддома.

В описании к новому видео молодые родители намекнули на то, что появился на свет мальчик. На опубликованных кадрах новоиспеченная мать трогательно прижала к себе новорожденного младенца.

Многие интернет-пользователи обратили внимание на то, что выглядит артистка кино прекрасно сразу же после родов. Стоит также добавить, что Зепюр выбрала партнерские роды. Прилучный всячески поддерживал Брутян во время схваток, а затем лично перерезал малышу пуповину.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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