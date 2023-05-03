Solenka.info Журналисты проинформировали о том, зачем же Алла Пугачева прилетела из Израиля в Москву

Алла Пугачёва сегодня вернулась в Москву. Об этом пишет ТАСС. О том, что Народная артистка сейчас находится в столице, сообщила ее помощница Елена Чупракова.

По словам женщины, ей пока что ничего неизвестно о планах Примадонны. Такая неопределенность у СМИ вызвала много предположений. Журналисты начали выдвигать версии о том, зачем Пугачёва прилетела в Москву. Большинство уверено, что певица прилетела проститься с умершим вчера модельером Валентином Юдашкиным.

А вот журналист Антон Красовский выразил недоумение, почему исполнительницу пустили в РФ. Он пошутил, что Алла Борисовна в таком случае обязана спеть какую-нибудь патриотическую композицию на Красной площади ко Дню победы.

"Единственным поводом для ее возвращения в Москву могло стать исполнение песни "Вставай страна огромная" на Красной площади к 9 мая", - сказал г-н Красовский.