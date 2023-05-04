Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прибыл в Индию, именно в штат Гоа. Целью этого визита является подготовка к проведению мероприятия встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств шанхайской организации сотрудничества. Проведение этого мероприятия запланировано в столице Индии Дели.

Сообщается, что Лавров планирует обсудить на встрече с министрами иностранных дел государств ШОС содержание документов, намечаемых для подписания, а также в целом обсудить разные вопросы международной политики. Также сообщается, что Лавров планирует провести двусторонние переговоры с руководителями внешнеполитических ведомств Китая, Индии и Пакистана.