Военный эксперт Корнев описал возможную схему контрнаступления ВС Украины

Военный эксперт, основатель сайта MilitryRussia Дмитрий Корнев рассказал, с чего начнется украинское контрнаступление и как далее могут развиваться события. Его комментарий опубликовала на своем сайте радиостанция «Говорит Москва».

Любое контрнаступление начинается с разведки боем. И украинское - не исключение. Первые шаги уже предприняты, говорит Корнев. Под таковыми он расценивает вчерашние тревожные сообщения военкоров. Вначале все принялись писать, что, мол, «все началось», но спустя время проинформировали, что уже «откатилось». Это и была разведка боем усилиями роты. По мере приближения наступления число таких разведок боем будет только нарастать.

«Где-то ВСУ нащупают слабое место. И там следом за этой ротой пойдет бригада, следом ещё бригада, ещё три бригады», — объясняет гость эфира.

Корнев считает, что Украина выстроила свои силы так, что ударные кулаки может очень быстро перебросить практически в любую точку фронта. Поэтому на данном этапе многое будет зависеть от того, как сработает российская разведка.

«Смогут они обнаружить — хорошо. Нет — не знаю, какие последствия, могут быть очень печальные», — заключил Дмитрий Корнев.

Специальная военная операция длится уже один год и два месяца.