7Days.Ru: Певица из РФ Алла Пугачёва совсем плоха, хотя деньги пока есть

Депутат Государственной Думы РФ Роман Худяков в своем личном микроблоге выразил удивление решением Аллы Борисовны Пугачёвой и ее мужа-пародиста Максима Галкина* (признан иноагентом) отправить детей Гарри и Лизу на экскурсию в столицу Франции. Артистка заранее позаботилась о том, чтобы общественность была в курсе грядущего отпуска.

Политик был поражен выбором места для поездки супругов. По словам депутата, во Франции сейчас неспокойно, поэтому это не самое безопасное место для отдыха детей на каникулах.

"Франции сейчас не до Галкиных. Она протестами гремит, требуют отставки Макрона, сжигают его чучела, полиция на улицах дубинками лупит пожилых людей... Видимо, Алла Пугачёва совсем плоха, раз детей отправляет сейчас во Францию. Вместе с ними будет прислуга и охрана, ведь пока семья деньги не считает. Пока!" - сказал Худяков.



