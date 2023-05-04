Агата Муцениеце уехала из Москвы после рождения сына у бывшего мужа Павла Прилучного

Актриса Агата Муцениеце улетела из Москвы. Она отправилась в Сочи сразу же после рождения ребенка у ее бывшего мужа Павла Прилучного.

Как известно, экс-супруги практически не общаются. Агата не может принять новую жену Павла и избавиться от прошлых обид.

Ну что, друзья, время девять утра, а я лечу в Сочи. Кто там живет, посоветуйте куда можно сходить? Ну, конечно же, там буду работать, но у меня есть выходные, дети приедут, - написала Муцениеце.

Отметим, что Муцениеце и Прилучный познакомились в ходе съемок «Закрытой школы». Прожила вместе пара девять лет. У них родилось двое общих детей - дочь Мия и сын Тимофей. Прилучный часто видится с наследниками. Дети актера присутствовали на выписке Зепюр Брутян, которая родила сына 28 апреля.