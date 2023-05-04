Актер Прилучный опубликовал первые снимки жены с новорожденным сыном

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что взяла отпуск и отправилась в Рим. Как призналась сама артистка в личном микроблоге, она очень любит
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Врач-уролог и онкоуролог Никита Степанов проинформировал граждан в РФ о симптоме, который нельзя терпеть. Специалист обратил внимание на проблему, с
Ляйсан Утяшева и Павел Воля считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Несмотря на это, в Интернете довольно часто появляются
Российский продюсер Иосиф Пригожин решил в очередной раз высказаться о покинувших страну артистах отечественного шоу-бизнеса. Особое внимание он
Алла Пугачёва, которую обвиняют в предательстве скончавшегося модельера Вячеслава Зайцева, выразила своё мнение по поводу смерти друга. Алла
О том, что в Россию снова вернулась дифтерия, заявил врач и популярный телеведущий Александр Мясников. Об этом он проинформировал в эфире канала
Диета очень важна для нашего мозга. Он использует 20% энергии, потребляемой организмом. Больше всего этот орган любит рыбу, салаты с зеленью,
Администрация губернатора Ярославской области Михаила Евраева тратит миллионы бюджетных рублей на борьбу с коррупцией. Однако это не приносит пользы
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