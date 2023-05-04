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Актер Прилучный опубликовал первые снимки жены с новорожденным сыном

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Актер Прилучный опубликовал первые снимки жены с новорожденным сыном
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Фото из открытых источников

В семье популярного актера Павла Прилучного и его жены Зепюр Брутян появилось долгожданное пополнение. 28 апреля у семейной пары родился первый общий ребенок. Пол малыша супруги держат в секрете, хотя пользователи вычислили, что это мальчик.

Накануне артист опубликовал видеозапись из роддома. Павел светился от счастья и едва не упал в обморок во время перерезания пуповины.

На следующий день Прилучный вместе с детьми от первого брака Тимофеем и Мией приехал к супруге в роддом с букетом цветов. А сегодня новоиспеченный отец опубликовал первый снимок жены с новорожденным сыном на руках.

Поклонники, друзья, родные и коллеги одарили звездных супругов словами поддержки. Они пожелали здоровья и счастья малышу.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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