Орбакайте выступила с громким заявлением о матери Алле Пугачёвой и своих сыновьях

Кристина Орбакайте не комментирует ситуацию с ее родными, которые уехали за рубеж. Но сейчас певица поделилась своим отношением к этому. Ее мать Алла Пугачева уехала с молодым супругом и детьми в Израиль. Сын Орбакайте Никита Пресняков с женой сейчас тоже живет в США.

Если раньше Кристина предпочитала не комментировать ни то, где живут ее родственники, ни в целом отношение к политической ситуации, то на днях она впервые прервала молчание. По словам артистки, в отношении с сыновьями она всегда придерживается правила: не вмешиваться в их дела. Частенько певице приходится останавливать себя и не давать советов.

Как в анекдоте? Сын в 5 лет: "Мама знает все". В 14: "Не все она знает". В 20: "Вообще что она о жизни знает?" А в 27 - "Мама была права". Мои мальчишки сейчас в промежутке "мама ничего не понимает", а вот я дошла до состояния "мама была права", - написала Орбакайте.