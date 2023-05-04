Бывший коллега Зеленского Алексей Огурцов рассказал о съемках кино в зоне проведения СВО

Заслуженный артист РФ, ветеран боевых действий, а также сотрудник ГУ Росгвардии Москвы Алексей Огурцов рассказал, что в зоне СВО активно снимаются художественные фильмы.

По его словам, страна очень сильно нуждается в героях и примерах воинской доблести. Актер считает, что в кинопроизводстве появилась тенденция снимать картины в тех местах, о которых в сюжете рассказывается.

«Мой сын Игорь снимается в фильме о Донецке, съемки проходили там. Думаю, мы дальше будем идти по пути восстановления истории. Людям нужно смотреть кинофильмы не только о Великой Отечественной войне, но о том, что сейчас происходит», — высказался Огурцов.

Артист добавил, что за съемки лент в зоне проведения СВО могут взяться Никита Михалков или Егор Кончаловский. У известных российских режиссеров много командировок в Луганск, Донецк, Запорожье.