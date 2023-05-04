Царьград проинформировал об интересной особенности советской кинокомедии «Свадьба в Малиновке»

"Свадьба в Малиновке" (1967 год) имеет немало интересных особенностей. Судьба советской кинокартины является запутанной, несмотря на иссякающий успех.

Фильм сняли по поставленной в Москве одноименной оперетте 1937 года Бориса Александрова. Однако существует оперетта с таким же названием, написанная Алексеем Рябовым на украинском языке, которую поставили в Харькове. Его источником является московская постановка, однако в «родителях» ленты значатся две оперетты.

«Свадьбу в Малиновке» сняли в разных местах. Съемки проходили в деревнях, названных Малиновка, которые находятся в областях Харьковской и Полтавской областях Украины.

Было немало казусов со сценарием и персонажами. Например, танец солдата Яшки-артиллериста, вернувшегося из австрийского плена в ходе Первой мировой войны. Михаил Пуговкин эту хореографическую песню назвал «В ту степь» — название американского танца тустеп (two step —то есть «двойной шаг»). Тустеп возник в 1920-х годах в США, а его использование вызывает вопросы. Действия фильма разворачиваются в 1919 году. То есть Яшка не мог увидеть этот танец в Европе и донести до небольшого украинского села.

К тому же, были замечены другие исторические неточности. В одной из сцен в камеру попало авто «ЗИС-110», которое было выпущено в 1945 году. Также на костюмах артистов есть элементы, которые характерны для более позднего периода времени.