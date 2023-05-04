Дима Билан посетил концертное шоу Филиппа Киркорова после конфликта в проекте «Маска»

Певец Дима Билан, а также Филипп Киркоров, председатель жюри шоу «Маска», в финал поссорились. Однако певец появился на концерте поп-короля, чем показал, что конфликт исчерпан.

Напомним, Билан победу в проекте «Маска» разделил с Сергеем Лазаревым. Зрителям показалось, что это омрачило настроение Димы. Кроме того, он высказал Киркорову претензию за то, что тот Яну Рудковскую назвал его продюсером. По словам Билана, они уже давным-давно не связаны договором.

«Много лет не имеем контрактных обязательств. Что вы нас все клеите?! Запомните, мы только друзья, ничего кроме!» — отметил исполнитель.

Фанаты решили, что они поругались. После финала король эстрады провел очередной концерт. Победитель «Маски» появился на мероприятии. Дима опубликовал видеоролик в соцсетях, дав четко понять, что их конфликт закончился.