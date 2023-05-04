Дочь певицы Аллы Пугачевой сильно преобразилась вдали от матери

Муж Аллы Пугачевой решил уделить внимание детям. Примадонна отправилась на похороны Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева в Москву, а наследников оставила. Максим Галкин (признан иноагентом), несмотря на плотный гастрольный график, полностью взял заботу о наследниках на себя.

Гарри и Лиза отправились в Париж, чтобы посмотреть город и провести время с отцом. Пока Пугачева отдает дань уважения умершим дизайнерам, ее звездные дети отдыхают с отцом.

Первым делом двойняшки посетили парк аттракционов. В соцсетях шоумена появились яркие фото детей возле «Диснейленда». Но больше всего вопросов вызвала внешность дочери Примадонны. Подписчики отметили, что Лиза хорошеет вдали от матери. Комментаторы считают, что девочка обладает прекрасными чертами лица, искренней улыбкой, белоснежными кудрями, которые усиливают естественную красоту.