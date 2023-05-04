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Никита Пресняков загрустил на чужбине: вспомнил шоу «Ледниковый период» и тренировки

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Никита Пресняков загрустил на чужбине: вспомнил шоу «Ледниковый период» и тренировки
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Фото из открытых источников
31-летний Никита Пресняков в настоящее время вместе с женой Аленой Красновой больше полугода живет в Америке. На днях старший сын певицы Кристины Орбакайте поделился с армией поклонников своими мыслями в соцсетях.
Не секрет, что сейчас Пресняков-младший решил освоить новую профессию – режиссера видеоклипов. По слухам, которые ходят в Сети, внуку Аллу Пугачевой приходится работать днем и ночью, чтобы стать востребованным на чужбине.
При этом концерты и участие в разных проектах для музыканта остались в далеком прошлом. Неожиданно артист вспомнил о шоу «Ледниковый период», в котором катался с Наталей Забияко. Они выбили из проекта из-за травмы певца.
Будучи на дне рождения подруги в клубе, он вспомнил, как катался на коньках в РФ. Внук Примадонны впервые встал на ролики, однако чувствовал себя весьма уверенно, и в этом, по словам исполнителя, ему помогло ледовое шоу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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