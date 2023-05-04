Никита Пресняков загрустил на чужбине: вспомнил шоу «Ледниковый период» и тренировки

31-летний Никита Пресняков в настоящее время вместе с женой Аленой Красновой больше полугода живет в Америке. На днях старший сын певицы Кристины Орбакайте поделился с армией поклонников своими мыслями в соцсетях.

Не секрет, что сейчас Пресняков-младший решил освоить новую профессию – режиссера видеоклипов. По слухам, которые ходят в Сети, внуку Аллу Пугачевой приходится работать днем и ночью, чтобы стать востребованным на чужбине.



При этом концерты и участие в разных проектах для музыканта остались в далеком прошлом. Неожиданно артист вспомнил о шоу «Ледниковый период», в котором катался с Наталей Забияко. Они выбили из проекта из-за травмы певца.