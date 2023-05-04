Певец Стас Костюшкин после критики видеоклипа с Еленой Блиновской побрился налысо

Российский исполнитель Стас Костюшкин недавно спровоцировал новый скандал. Он записал совместный видеоклип с известным блогером Еленой Блиновской. После волны осуждения со стороны общественности певец побрился налысо.

На днях в одной из социальных сетей 51-летний артист опубликовал видео на композицию «Королева». В новом клипе ведущего снялась Елена Блиновская.

На Костюшкина обрушилось море критики и хейта. Подписчики это восприняли как очередной пиар-ход блогерши. Стас на этот раз не захотел отмалчиваться. В ответ экс-солист группы «Чай вдвоем» записал видео о том, что побрился налысо.

Впрочем, ответ звезды не особо удовлетворил российскую публику. Далеко не все интернет-пользователи оценили такое «извинение».