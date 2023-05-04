Певица Лайма Вайкуле рассказала о своей последней встрече с Валентином Юдашкиным

В советские годы латвийская певица Лайма Вайкуле работала вместе с известным дизайнером Валентином Юдашкиным. Но последняя их встреча прошла в 2021 году, на дне рождения шоумена Максима Галкина (признан иноагентом). Тогда состояние прославленного модельера очень сильно расстроило артистку. Она вспомнила об этой встречи.

«Когда я его увидела, мне стало очень больно. Он сильно похудел, сильно изменился. Но был такой же замечательный человек», — говорит Лайма.

Вайкуле добавила, что легендарный кутюрье сохранял позитив и очаровывал улыбкой в любом состоянии. Как подчеркнула исполнительница, она прекрасно понимает, за что окружающие любили, любят и продолжают любить Валентина Юдашкина.