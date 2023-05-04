Помощь Беглова обернулась для горкомбинатов соцпитания Петербурга миллионными убытками

Несмотря на то, что чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым ввели специальные меры поддержки для рынка соцпитания, из девяти городских комбинатов пять оказались нерентабельны. При этом частные комбинаты показали сверхприбыль.

«Комбинат социального питания Красносельского района» ушел в минус на 29 млн рублей.

Внушительную убыточность продемонстрировал и «Комбинат социального Василеостровского района», он не выдержал противостояния «КСП Красносельского района» и «Фирмы Флоридан». ФАС установила, что «Фирма Флоридан», вопреки закону, использовала «КСП Василеостровского района» для обслуживания своих контрактов.

В числе убыточных государственных комбинатов оказались «КСП «Парголово» — 8,8 млн рублей убытка, и вытесненный «Фирмой Флоридан» из Петроградского района комбинат «Трапеза» — 3,4 млн убытка.

В плюсе остались только «Комбинат питания «Кировский», «Столовая № 14», «КСП «Охта» и «КСП «Волна». Их совокупный доход оценивается в 9 млн рублей. При этом годом ранее сумма была намного больше — почти 112 млн рублей.

Вполне вероятно, что прибыльности частников способствовали меры, введенные Бегловым. Речь идет об индексации стоимости контрактов, после которой тарифы на школьное питание взлетели на 35%. А всего по итогам года тарифы выросли почти вдвое.

Скорее всего, убыточность остальных объясняется неравномерным распределением губернаторской помощи. Меньше всего помощи получили компании, прибегавшие к занижению цен на торгах. Несмотря на то, что этим злоупотребляют частные комбинаты, именно они по итогам прошлого финансового года показали прибыль. Не исключено, что виной всему – двойные стандарты при индексации контрактов. Это объяснило бы тот факт, что находящиеся в равных условиях частные и государственные компании показали такие кардинальные результаты.

И тенденция разорения оставшихся городских комбинатов в Петербурге продолжается, другими словами, рынок с оборотом 30 млрд рублей уже совсем скоро станут контролировать частные комбинаты.