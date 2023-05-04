Yandex.RTB

Помощь Беглова обернулась для горкомбинатов соцпитания Петербурга миллионными убытками

Image 16+
Помощь Беглова обернулась для горкомбинатов соцпитания Петербурга миллионными убытками
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Несмотря на то, что чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым ввели специальные меры поддержки для рынка соцпитания, из девяти городских комбинатов пять оказались нерентабельны. При этом частные комбинаты показали сверхприбыль.

«Комбинат социального питания Красносельского района» ушел в минус на 29 млн рублей.

 

Внушительную убыточность продемонстрировал и «Комбинат социального Василеостровского района», он не выдержал противостояния «КСП Красносельского района» и «Фирмы Флоридан». ФАС установила, что «Фирма Флоридан», вопреки закону, использовала «КСП Василеостровского района» для обслуживания своих контрактов.

 

В числе убыточных государственных комбинатов оказались «КСП «Парголово» — 8,8 млн рублей убытка, и вытесненный «Фирмой Флоридан» из Петроградского района комбинат «Трапеза» — 3,4 млн убытка.

В плюсе остались только «Комбинат питания «Кировский», «Столовая № 14», «КСП «Охта» и «КСП «Волна». Их совокупный доход оценивается в 9 млн рублей. При этом годом ранее сумма была намного больше — почти 112 млн рублей.

Вполне вероятно, что прибыльности частников способствовали меры, введенные Бегловым. Речь идет об индексации стоимости контрактов, после которой тарифы на школьное питание взлетели на 35%. А всего по итогам года тарифы выросли почти вдвое.

Скорее всего, убыточность остальных объясняется неравномерным распределением губернаторской помощи. Меньше всего помощи получили компании, прибегавшие к занижению цен на торгах. Несмотря на то, что этим злоупотребляют частные комбинаты, именно они по итогам прошлого финансового года показали прибыль. Не исключено, что виной всему – двойные стандарты при индексации контрактов. Это объяснило бы тот факт, что находящиеся в равных условиях частные и государственные компании показали такие кардинальные результаты.

И тенденция разорения оставшихся городских комбинатов в Петербурге продолжается, другими словами, рынок с оборотом 30 млрд рублей уже совсем скоро станут контролировать частные комбинаты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Помощь Беглова обернулась для горкомбинатов соцпитания Петербурга миллионными убытками

Вчера, 21:29

Порты в Санкт-Петербурге в 2023 году будут загружены лишь на 20%

2-05-2023, 12:03

Сдвинуть мусор ради фотоотчета. Как проходит уборка после реформы ЖКХ в Петербурге

1-05-2023, 08:44

Беглов позволяет уничтожать Петербург. В Сети не верят в спасение разрушающегося дома на Васильевском острове

30-04-2023, 16:28

Смольнинские СМИ «вывернули наизнанку» мнение Пучкова о выступлении Беглова в ЗакСе

29-04-2023, 17:24

Синоптик Мироничева рассказала о погоде в Санкт-Петербурге в апреле

29-04-2023, 12:03

После шумихи в СМИ в Смольном хотят привлечь к плетению маскировочных сетей горожан вместо соцработников

27-04-2023, 15:58

Картели, насекомые, банкротства госкомбинатов. Беглов отчитался в ЗакСе о проблемах соцпита

26-04-2023, 15:17

Около 130 000 петербуржцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь в прошлом году

24-04-2023, 23:23

В Санкт-Петербурге за сутки еще 574 человека заразились COVID-19

22-04-2023, 14:23

«Столько лет с кучкой кукол справиться не могут!» - петербуржцы высмеяли Смольный за планы «упорядочить» работу аниматоров

22-04-2023, 13:19

Из школы на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге эвакуировали детей в связи с возгоранием в классе

21-04-2023, 23:58

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга потушили пожар в 4-комнатной коммунальной квартире

20-04-2023, 21:43

В Буграх взрывотехники обследовали обнаруженный на детской площадке подозрительный предмет

19-04-2023, 19:33

Петиция за отставку Беглова показала высокий уровень недовольства работой губернатора – публицист Голубь

19-04-2023, 12:06

Депутат Госдумы просит Бастрыкина проверить Беглова и Смольный на растрату

18-04-2023, 19:20

Уникальную климатическую зону вокруг санатория «Сестрорецкий курорт» продолжают уничтожать – градозащитники

18-04-2023, 14:58

Источник рассказал о привлечении Смольным ботов для исправления ситуации с петицией за отставку Беглова

17-04-2023, 20:14

Пригожин о выступлении Беглова на фоне флага Украины: «Это «глубинное государство», о котором я говорил»

15-04-2023, 18:38

Шугалей и Фонд защиты национальных ценностей просят Генпрокуратуру проверить Беглова

14-04-2023, 14:09

Телеведущая и певица из РФ Ольга Бузова сбежала в Рим вместе с продюсером Ником Мартыновым
  • 2-05-2023, 12:02

Телеведущая и певица из РФ Ольга Бузова сбежала в Рим вместе с продюсером Ником Мартыновым

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что взяла отпуск и отправилась в Рим. Как призналась сама артистка в личном микроблоге, она очень любит

«РГ»: Врач Никита Степанов проинформировал граждан в РФ о симптоме, который нельзя терпеть
  • 2-05-2023, 09:08

«РГ»: Врач Никита Степанов проинформировал граждан в РФ о симптоме, который нельзя терпеть

Врач-уролог и онкоуролог Никита Степанов проинформировал граждан в РФ о симптоме, который нельзя терпеть. Специалист обратил внимание на проблему, с

Военкор Сладков: необходима новая мобилизация в России, иначе СВО будет вечной
  • 2-05-2023, 13:43

Военкор Сладков: необходима новая мобилизация в России, иначе СВО будет вечной

Военкор Александр Сладков заявил о том, что успешные боевые действия на территории другого государства, такого огромного, как Украина, возможны

Продюсер Иосиф Пригожин: певице Алле Пугачевой придется отвечать перед РФ и публикой
  • 3-05-2023, 13:37

Продюсер Иосиф Пригожин: певице Алле Пугачевой придется отвечать перед РФ и публикой

Российский продюсер Иосиф Пригожин решил в очередной раз высказаться о покинувших страну артистах отечественного шоу-бизнеса. Особое внимание он

Алла Пугачёва выразила свою благодарность модельеру Вячеславу Зайцеву
  • 2-05-2023, 09:17

Алла Пугачёва выразила свою благодарность модельеру Вячеславу Зайцеву

Алла Пугачёва, которую обвиняют в предательстве скончавшегося модельера Вячеслава Зайцева, выразила своё мнение по поводу смерти друга. Алла

Съемки фильма «Калина красная» закончились смертью кинорежиссера РФ Василия Шукшина
  • 2-05-2023, 08:53

Съемки фильма «Калина красная» закончились смертью кинорежиссера РФ Василия Шукшина

В 1973 году Василий Шукшин начал работу над кинокартиной «Калина красная», выступив и режиссером, и исполнителем главной роли. Фильм вышел на экраны

Интересная информация
К коррупции в нацпроекте «Экология» Ярославской области могут быть причастны чиновники из администрации Евраева
  • 2-05-2023, 14:46

К коррупции в нацпроекте «Экология» Ярославской области могут быть причастны чиновники из администрации Евраева

Администрация губернатора Ярославской области Михаила Евраева тратит миллионы бюджетных рублей на борьбу с коррупцией. Однако это не приносит пользы

Порты в Санкт-Петербурге в 2023 году будут загружены лишь на 20%
  • 2-05-2023, 12:03

Порты в Санкт-Петербурге в 2023 году будут загружены лишь на 20%

В 2023 году порты российского Северо-Западного бассейна, как сообщил газете «Коммерсантъ» коммерческий директор «УК Глобал Портс» Игорь Пухов, будут

ЧВК «Вагнер» спасает: журналистка из США рассказала истории спасенных русскими детей Бахмута
  • 2-05-2023, 20:31

ЧВК «Вагнер» спасает: журналистка из США рассказала истории спасенных русскими детей Бахмута

ЧВК «Вагнер» как ни одна другая российская компания подвергается информационным атакам западной и украинской пропаганды. Это происходит долгие годы,

«Царьград»: Самое подлое заявление правительства США в адрес Москвы прозвучало в 2023 году
  • Вчера, 08:56

«Царьград»: Самое подлое заявление правительства США в адрес Москвы прозвучало в 2023 году

Америка резко негативно отреагировала на предложение главы Венесуэлы Николаса Мадуро создать "антиНАТО". По информации «Царьград», задача нового