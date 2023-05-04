«Посмотрел пять раз — мурашки каждый раз»: зрители в восторге от трейлера «Дюны 2»

Вчера компания Warner Bros. выпустила трейлер «Дюны 2». Всего за 13 часов видеоролик набрал 7 млн просмотров и 238 тысяч лайков. Аудитории он понравился. Теперь фанаты с нетерпением ждут выхода ленты.

В комментариях пользователи отмечают, что Дени Вильнёву удалось передать дух оригинального романа Фрэнка Гербер. По мнению поклонников, режиссер является настоящим знатоком вселенной. Также люди очень рады, каким эпичным получился этот трейлер.

Всё взято из книги, это убийственно, воссоздано очень точечно.

Посмотрел трейлер пять раз, каждый раз были мурашки по коже! Это больше чем фильм!

Так приятно увидеть, что хоть одна франшиза прекрасно адаптирована в эти мрачные времена.

Таким должен быть трейлер: никаких спойлеров, эффектного монтажа, а просто чистый хайп.

Добавим, что премьера «Дюны 2» запланирована на 3 ноября 2023 года.

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