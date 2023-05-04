Прилучный и Брутян раскрыли имя еврейского происхождения для новорожденного сына

Российский актер театра и кино Павел Прилучный раскрыл имя новорожденного ребенка. Речь идет о сыне, которого родила Зепюр Брутян 28 апреля.

В личном микроблоге артист поделился новым фото. На снимке заметна неоновая вывеска с надписью. В кадре жена актера держит на руках ребенка. За ее спиной стоит много цветов и светящаяся табличка, на которой написано: «Микаэль, добро пожаловать».

Между прочим, это имя еврейского происхождения. Оно означает «подобен Богу».

"Любимая, спасибо тебе за сына!!! Наша семья растет," подписал 35-летний Прилучный фотографию.

Поклонники решили еще раз поздравить Зепюр. Свои пожелания по поводу произношения имени мальчика на русском языке фанаты оставили в комментариях под последней публикацией. Многие подписчики Павла предположили, что супруги назовут его Михаилом.