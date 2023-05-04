Стас Барецкий заявил, что Пугачева вернулась в Москву, чтобы вывезти свои вещи из замка

Российская певица Алла Пугачева вернулась в Москву для того, чтобы забрать свои вещи из подмосковного замка в деревне Грязь. Об этом заявил скандально известный шоумен Стас Барецкий.

«Она (Алла Борисовна - прим.ред.) собирается приехать в замок. Ей ведь надо вывезти свои вещи… Она у себя остановилась, может быть, приехала уже в замок. Этот приезд был ранее запланирован, просто совпал он со смертью ее близких друзей», — отметил Барецкий в интервью изданию РИА Новости.

Напомним, вчера стало известно, что Примадонна прилетела в Москву на частном джете. СМИ написали, что визит 74-летней артистки в столицу РФ связан со смертью Валентина Юдашкина.