Светлану Лободу на полгода лишили водительских прав в Латвии

Украинская артистка Светлана Лобода призналась, что у нее возникли некие проблемы в Латвии с законом. Слова певицы опубликовало издание The Voice.

«В Риге лишили водительских прав в минувшем году. Ехала 170 км в час», — сказала исполнительница.

По словам звезды, у нее забрали документ, согласно которому Светлане было разрешено перемещаться на авто по стране в течение полугода. Но Лобода, даже несмотря на это, не жалеет о переезде в Прибалтику. Она уверена, что эта страна ее «выбрала».

«Часто в Юрмале гастролировала, приезжала в Ригу с концертами, думала, как было бы здорово иметь маленький домик здесь, проводить в нем свободное время, именно тут чувствую заземление. Сейчас здесь чувствую себя как дома», — призналась певица.